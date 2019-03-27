Jornada sobre el sector financiero y seguros de la Cátedra de Derecho de Consumo UPO-Fundación FACUA
Tendrá lugar el próximo 11 de abril en la Universidad Pablo de Olavide y contará con la participación de profesores y expertos de distintas universidades españolas y de la Universidad de Cracovia.
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Internacional-27/03/2019
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La Cátedra de Derecho al Consumo UPO-Fundación FACUA organiza la jornada hispano-polaca de derecho de consumo Current Issues of Modern Consumer Law que tendrá lugar el próximo 11 de abril en la Universidad Pablo de Olavide (UPO).
El objetivo de la confe