Jueces, fiscales, abogados, consumidores y sindicatos se unen en defensa de la Justicia
FACUA ha participado en el acto público celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía con el fin de sensibilizar a la sociedad ante la grave situación del sistema judicial.
FACUA.org
España-12/12/2012
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Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores han celebrado este martes un acto público en defensa de la Administración de Justicia en la sede del Consejo General de la Abogacía.
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