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Jueces, fiscales, abogados, consumidores y sindicatos se unen en defensa de la Justicia

FACUA ha participado en el acto público celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía con el fin de sensibilizar a la sociedad ante la grave situación del sistema judicial.

FACUA.org
España-12/12/2012
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Jueces, fiscales, abogados, sindicatos y consumidores han celebrado este martes un acto público en defensa de la Administración de Justicia en la sede del Consejo General de la Abogacía.

Las organizaciones participantes, entre las que se encuentra FACUA-Consumidores en

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