Jueves 26 de septiembre, segunda manifestación de afectados de Opening convocada por FACUA Sevilla e Hispalis
Ambas asociaciones convocan a los afectados en el Banco de España a las 18:45 horas.
FACUA.org
Sevilla-24/09/2002
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Este jueves 26 de septiembre tendrá lugar la segunda manifestación de afectados por el cierre de Opening convocada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA y la Asociación Provincial de Consumidores y Amas de Casa «Hispalis» (Al-Andalus Sevilla). L