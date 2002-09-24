Nuestras acciones

Jueves 26 de septiembre, segunda manifestación de afectados de Opening convocada por FACUA Sevilla e Hispalis

Ambas asociaciones convocan a los afectados en el Banco de España a las 18:45 horas.

FACUA.org
Sevilla-24/09/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Este jueves 26 de septiembre tendrá lugar la segunda manifestación de afectados por el cierre de Opening convocada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA y la Asociación Provincial de Consumidores y Amas de Casa «Hispalis» (Al-Andalus Sevilla). L

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos