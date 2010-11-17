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La academia Ceproan anula un contrato de enseñanza de 3.119 euros tras la reclamación de FACUA Córdoba

El centro de formación no informó a la socia afectada sobre las condiciones de enseñanza y de financiación del curso.

FACUA.org
Córdoba-17/11/2010
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El centro de formación a distancia Ceproan ha anulado un contrato de enseñanza de 3.119,73 euros a una socia de la Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA por vulnerar la normativa de protección al consumidor.

La Asociación re

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