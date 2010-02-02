La Academia de la Televisión alerta ante el aumento de "falsos testimonios"
Apela a la responsabilidad profesional ante la contratación de personas que denigran a otras sin que se hayan verificado los hechos que relatan.
FACUA.org
España-02/02/2010
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La Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión ha mostrado su «alarma» ante la «cada vez más frecuente» contratación por parte de determinados programas de televisión de personas que «denigran a otras con falsos testimonios, sin que se haya r