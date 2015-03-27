La AEPD apercibe al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por publicar datos protegidos de 6.700 usuarios
La Administración local publicó en el Boletín Oficial de la Provincia una notificación masiva para requerir el pago de multas sin comprobar que se hubiese tratado de contactar con los interesados por otras vías, tal y como marca la ley.
FACUA.org
Sevilla-27/03/2015
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La Administración local incumplió 'el deber de secreto' según Protección de Datos en su resolución. | Imagen: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Tras la denuncia de FACUA Sevilla, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha apercibido al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra por hacer públicos de manera irregular datos personales protegidos de 6.677 ciudadanos de dicha localidad. La AEPD considera,