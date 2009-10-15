La aerolínea Ándalus rectifica sus ofertas tras la reclamación de FACUA
Los precios anunciados en su 'web' no incluían las tasas e inducían a creer que eran para vuelos de ida y vuelta, cuando en realidad correspondían a un sólo trayecto.
FACUA.org
España-15/10/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La compañía aérea Ándalus ha rectificado las ofertas anunciadas en su página web tras la reclamación planteada por FACUA-Consumidores en Acción, que advirtió a la empresa que incurría en publicidad engañosa.
Las