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La aerolínea Ándalus rectifica sus ofertas tras la reclamación de FACUA

Los precios anunciados en su 'web' no incluían las tasas e inducían a creer que eran para vuelos de ida y vuelta, cuando en realidad correspondían a un sólo trayecto.

FACUA.org
España-15/10/2009
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La compañía aérea Ándalus ha rectificado las ofertas anunciadas en su página web tras la reclamación planteada por FACUA-Consumidores en Acción, que advirtió a la empresa que incurría en publicidad engañosa.

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