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La Aesan elude contestar en su web a su propia pregunta sobre el riesgo para la salud del aceite contaminado

Sólo llega a mencionar "la protección de la salud" y que el motivo de la retirada es "evitar la posibilidad de que la exposición de los consumidores pudiera prolongarse en el tiempo".

FACUA.org
España-01/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción considera sorprendente que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) haya colgado en su web un

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