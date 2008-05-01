La Aesan elude contestar en su web a su propia pregunta sobre el riesgo para la salud del aceite contaminado
Sólo llega a mencionar "la protección de la salud" y que el motivo de la retirada es "evitar la posibilidad de que la exposición de los consumidores pudiera prolongarse en el tiempo".
FACUA.org
España-01/05/2008
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