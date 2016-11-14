La Agencia Española de Protección de Datos evalúa si puede sancionar a Google por los avisos de censura
Investiga si las advertencias genéricas que el buscador incluye a pie de página en resultados con datos de usuarios que han reclamado el 'derecho al olvido' vulneran también la ley.
FACUA.org
España-14/11/2016
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está evaluando si puede sancionar a Google por los avisos de censura que incluye en determinadas búsquedas, a pie de página, en los que indica a los usuarios que los resultados están incompletos.
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