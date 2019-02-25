La aseguradora ARAG, condenada a pagar 1.800 euros de un viaje que una embarazada no pudo hacer
Se negó a asumir su cobertura por cancelación con el argumento de que el matrimonio conocía el embarazo cuando contrató el viaje. Tras la demanda de FACUA Sevilla, la jueza "descarta" que fuese así.
FACUA.org
Sevilla-25/02/2019
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Francisca Segura y José Manuel Molero, socios de FACUA Sevilla que han ganado en los tribunales a ARAG.
Tras la demanda interpuesta por FACUA Sevilla, el Juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla ha condenado a la aseguradora ARAG a pagar 1.800 euros más los intereses que