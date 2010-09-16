La asociación de consumidores toledana Unidad inaugura su sede
La oficina de esta organización, integrada en FACUA, se encuentra en el número 2 de la Plaza de España del municipio de Noves.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-16/09/2010
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La Asociación de Consumidores Unidad de Toledo, integrada en FACUA-Consumidores en Acción, ha inaugurado su nueva sede en el marco de un convenio firmado con el Ayuntamiento de Noves. La oficina está ubicada en el número 2 de la Plaza de España de dicho municip