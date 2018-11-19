La Audiencia de Álava ratifica la condena a Kutxabank por cobrar por ingresos en cuentas de terceros
El Juzgado Mercantil nº1 de Vitoria había dictado sentencia contra la entidad al considerar que incurría en una clausula abusiva, y le obligaba a dejar de aplicarla.
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Euskadi-19/11/2018
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Imagen: Europa Press
La Audiencia Provincial de Álava ha ratificado la sentencia en primera instancia que condena a Kutxabank a cesar en el cobro de dos euros por realizar ingresos en efectivo o pagos de recibos a terceras personas a través de la ventanilla.
En octubre de 2017, el Juzgado Mercant