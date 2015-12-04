La Audiencia de Las Palmas anula una ejecución hipotecaria tras detectar cláusulas abusivas

La Audiencia Provincial de Las Palmas entiende que las cláusulas del contrato del BBVA que fijan los intereses de demora, la comisión por reclamación de posición deudora y la existencia de un suelo y un techo hipotecario son abusivas. | Imagen: flickr.com/18378305@N00/10583962433 (CC BY-NC 2.0)