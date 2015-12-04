La Audiencia de Las Palmas anula una ejecución hipotecaria tras detectar cláusulas abusivas
Los jueces estiman que los puntos del contrato con el BBVA que fijan intereses de demora, comisión por reclamación de posición deudora y suelo y techo hipotecario deben ser anulados.
FACUA.org
Canarias-04/12/2015
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La Audiencia Provincial de Las Palmas entiende que las cláusulas del contrato del BBVA que fijan los intereses de demora, la comisión por reclamación de posición deudora y la existencia de un suelo y un techo hipotecario son abusivas. | Imagen: flickr.com/18378305@N00/10583962433 (CC BY-NC 2.0)
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha archivado el procedimiento de ejecución hipotecaria instado por el BBVA contra una vecina de Arrecife (Lanzarote) por el impago de cuatro cuotas del préstamo concedido por el banco al haber detectado en