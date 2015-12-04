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La Audiencia de Las Palmas anula una ejecución hipotecaria tras detectar cláusulas abusivas

Los jueces estiman que los puntos del contrato con el BBVA que fijan intereses de demora, comisión por reclamación de posición deudora y suelo y techo hipotecario deben ser anulados.

FACUA.org
Canarias-04/12/2015
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La sección quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha archivado el procedimiento de ejecución hipotecaria instado por el BBVA contra una vecina de Arrecife (Lanzarote) por el impago de cuatro cuotas del préstamo concedido por el banco al haber detectado en

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