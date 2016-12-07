La Audiencia de Madrid da por prescritas las demandas a Bankia posteriores al 25 de mayo
Los magistrados consideran que fue entonces cuando salió a la luz la verdadera situación de la entidad y que las cuentas utilizadas en el folleto informativo del debut bursátil indujeron a engaño al inversor.
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Madrid-07/12/2016
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La Audiencia Provincial de Madrid toma así la doctrina dictada por el Tribunal Supremo para la nulidad en la adquisición de participaciones preferentes. | Imagen: Europa Press.
La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado prescritas todas las demandas interpuestas contra Bankia por su salida a Bolsa que sean posteriores al 25 de mayo de 2016, por considerar que ya han expirado los cuatro años para reclamar por vicio en el consentimiento habilitados por ley.</