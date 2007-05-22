La Audiencia Nacional abre investigación sobre Arte y Naturaleza por presunta estafa piramidal
Alrededor de 15.000 clientes afectados. La empresa acumula un agujero patrimonial de 283 millones.
FACUA.org
España-22/05/2007
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La Audiencia Nacional ha admitido a trámite las querellas presentadas contra la empresa de bienes tangibles Arte y Naturaleza por un presunto delito de estafa piramidal contra los alrededor de 15.000 clientes que invirtieron su dinero en obras de arte a través de esta empresa, seg&u