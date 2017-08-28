La Audiencia nacional anula la multa impuesta por la CNMC a Repsol de 22 millones por un error de forma
Competencia sancionó a la matriz por manipulación de precios en 2015, pero la sentencia señala como autora de la infracción a su filial de distribución.
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España-28/08/2017
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Gasolinera Repsol en Aragón. | Imagen: flickr.com/juanedc (CC BY 2.0).
La Audiencia Nacional ha anulado la multa que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Repsol en 2015, con un valor de 22,59 millones de euros, por un defecto en la forma. En la sentencia, según informa