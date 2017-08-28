Más noticiasEl regulador recurrirá al Supremo

La Audiencia nacional anula la multa impuesta por la CNMC a Repsol de 22 millones por un error de forma

Competencia sancionó a la matriz por manipulación de precios en 2015, pero la sentencia señala como autora de la infracción a su filial de distribución.

FACUA.org
España-28/08/2017
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La Audiencia Nacional ha anulado la multa que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Repsol en 2015, con un valor de 22,59 millones de euros, por un defecto en la forma. En la sentencia, según informa

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