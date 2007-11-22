La Audiencia Nacional busca el destino de 1,8 millones de euros de Fórum en Alemania y Reino Unido
Un auto del juez Garzón indica que podría haber desviado fondos a su filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones para realizar operaciones de blanqueo de capitales mediante inversiones inmobiliarias.
FACUA.org
Europa-22/11/2007
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El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha ordenado librar sendas comisiones a Alemania y Reino Unido con la finalidad de averiguar el destino último de 1,8 millones de euros depositados en Fórum Filat&eac