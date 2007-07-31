La Audiencia Nacional busca el dinero de Fórum en ocho países extranjeros
Pide información sobre trece sociedades que "podrían haber cooperado a la evasión de fondos" de la empresa "mediante la entrega de mercancía sobrevalorada" o incluso su "simple circulación ficticia".
FACUA.org
España-31/07/2007
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La Audiencia Nacional ha ordenado librar comisiones rogatorias a ocho países extranjeros para que envíen información sobre trece sociedades que «podrían haber cooperado a la evasión de fondos de Fórum Filatélico mediante la entrega de mercanc&ia