Más noticias

La Audiencia Nacional busca el dinero de Fórum en ocho países extranjeros

Pide información sobre trece sociedades que "podrían haber cooperado a la evasión de fondos" de la empresa "mediante la entrega de mercancía sobrevalorada" o incluso su "simple circulación ficticia".

FACUA.org
España-31/07/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Audiencia Nacional ha ordenado librar comisiones rogatorias a ocho países extranjeros para que envíen información sobre trece sociedades que «podrían haber cooperado a la evasión de fondos de Fórum Filatélico mediante la entrega de mercanc&ia

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos