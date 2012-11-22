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La Audiencia Nacional confirma las multas a Repsol y BP por fijar los precios de los carburantes

La sentencia declara "conforme a derecho" las deliberaciones y la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Competencia.

FACUA.org
España-22/11/2012
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Sexta de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos interpuestos por Repsol y BP contra el expediente sancionador de la Comisión Nacional de Competencia(CNC) formulado en 2009. En éste se consideraba que las petroleras r

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