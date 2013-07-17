La Audiencia Nacional procesa a 14 altos cargos de Afinsa por causar un perjuicio de 1.928 millones
A través de la puesta en marcha de un negocio "ruinoso" e "inviable" creado mediante "una operativa piramidal".
FACUA.org
España-17/07/2013
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado a catorce altos cargos de Afinsa por ocasionar un perjuicio económico cuantificado en 1.928 millones de euros a través de la puesta en marcha de un negocio «ruinoso» e «inviable» creado