La Audiencia Nacional solicita al Santander por tercera vez que aporte los datos de la compra del Popular
El magistrado ha instado a la entidad que remita de nuevo la documentación pero esta vez "completa, traducida al castellano y sin tachaduras".
FACUA.org
España-06/09/2018
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Imagen: flickr.com/photos/18378305@N00 (CC BY-NC 2.0)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se ha dirigido por tercera vez al Banco Santander para instarle a aportar de nuevo toda la documentación sobre la compra del Banco Popular, que ya envió en junio, pero esta vez «completa, traducida al castellano y