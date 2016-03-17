La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la multa de la CNMC a Iberdrola por manipular precios
La suspensión no implica que la empresa deje de pagar la sanción.
FACUA.org
España-17/03/2016
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La sanción de 25 millones de euros a Iberdrola se refiere al incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo a finales de 2013. | Imagen: flickr.com/aiaraldea (CC BY-SA 2.0).
La sección 4 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido suspender cautelarmente la sanción de 25 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2015 a Iberdrola por manipular los precios de la