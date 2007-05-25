La Audiencia Provincial de Madrid confirma la condena al Parque Warner por la muerte de un joven en 2005
El parque aducía que el fallecido, un sevillano de 23 años, fue el responsable del accidente. El procedimiento civil para reclamar una indemnización aún está pendiente.
FACUA.org
España-25/05/2007
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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado «íntegramente» la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdemoro (Madrid) que condenaba al encargado de mantenimiento a 12.000 euros de multa y a 3.600 euros a la encargada de vigilancia de