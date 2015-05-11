La Autoridad Vasca de la Competencia multa con 143.000 euros a un cártel de trece autoescuelas de Vitoria
El organismo acredita que las sancionadas han incurrido en una infracción "muy grave" consistente en la elaboración de tarifas o precios de referencia en la clase práctica para la obtención del permiso de clase B desde el año 2010 hasta el 2013.
FACUA.org / Europa Press
Euskadi-11/05/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha multado a trece autoescuelas de Vitoria con un total de 143.000 euros por pactar precios, al considerar una infracción «muy grave» que se comporten como «un cártel».
La AVC ha acreditado que las autoescuelas sanc