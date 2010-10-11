La banca podrá elaborar su publicidad sin autorización previa del Banco de España
Las advertencias sobre riesgos o coste de los productos deberán tener formato y relevancia apropiados.
FACUA.org
España-11/10/2010
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Las entidades financieras podrán elaborar sus campañas publicitarias siguiendo una serie de criterios elaborados por el Banco de España sin necesidad de una autorización previa por parte del mismo, según figura en la nueva circular 6/2010 de 28 de septiembre sob