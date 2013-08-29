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La banca protagoniza una de cada tres denuncias de los consumidores sevillanos

Las compañías de telecomunicaciones y las eléctricas ocupan la segunda y la tercera posición en el balance de reclamaciones de FACUA Sevilla en el primer semestre del año.

FACUA.org
Sevilla-29/08/2013
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La banca protagoniza una de cada tres denuncias de los consumidores sevillanos, un máximo histórico que la sitúa en la primera posición en el balance semestral de FACUA Sevilla

Las compañías de telecomunicaciones han sido desplazadas por los bancos

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