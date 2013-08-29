La banca protagoniza una de cada tres denuncias de los consumidores sevillanos
Las compañías de telecomunicaciones y las eléctricas ocupan la segunda y la tercera posición en el balance de reclamaciones de FACUA Sevilla en el primer semestre del año.
FACUA.org
Sevilla-29/08/2013
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