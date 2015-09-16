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La bombona de butano, un 29% más cara durante la legislatura de Rajoy que en la segunda de Zapatero

FACUA pide a los partidos que concurrirán a las elecciones generales que se comprometan a introducir en sus programas electorales otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios.

FACUA.org
España-16/09/2015
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Los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Gobierno durante la legislatura de Mariano Rajoy han sido un 28,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, según pone de manifiesto

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