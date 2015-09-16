La bombona de butano, un 29% más cara durante la legislatura de Rajoy que en la segunda de Zapatero
FACUA pide a los partidos que concurrirán a las elecciones generales que se comprometan a introducir en sus programas electorales otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios.
FACUA.org
España-16/09/2015
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El máximo histórico de la bombona de butano han sido los 17,50 euros que han tenido que pagar los usuarios durante casi la mitad de esta legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015. | Imagen: flickr.com/41988248@N06 (CC BY-NC-ND 2.0).
Los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Gobierno durante la legislatura de Mariano Rajoy han sido un 28,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, según pone de manifiesto