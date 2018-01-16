Nuestras accionesSegundo incremento consecutivo

La bombona de butano vuelve a subir en enero y es ya un 14% más cara que hace un año

Con la revisión bimestral, pasa a costar un tope de 14,69 euros. En enero de 2017 su precio era de 12,89 euros.

FACUA.org
España-16/01/2018
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La bombona de butano sube por segunda vez consecutiva su precio máximo, con un incremento de 24 céntimos (1,7%) este martes 16 de enero y es ya un 14% más cara que hace un año, según pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.<

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