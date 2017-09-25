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La camiseta fantasma del Córdoba CF: FACUA pide al club que informe del resultado de su concurso

La entidad deportiva y Kappa, su firma de ropa, sorteaban hasta el pasado jueves 21 una prenda entre sus seguidores en redes. Cuatro días después, siguen sin aclarar el resultado ni anunciar al ganador.

FACUA.org
Córdoba-25/09/2017
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FACUA Córdoba denuncia la falta de transparencia del Córdoba CF en relación al concurso que convocó recientemente entre sus aficionados en redes, y sobre cuyo resultado sigue sin informar pese a que la competi

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