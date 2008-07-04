La cantante británica Joss Stone considera "grandioso" el P2P porque "la música es para compartirla"
"A muchos les lavaron el cerebro", dice Stone sobre los artistas que critican el intercambio gratuito de música a través de Internet.
FACUA.org
Internacional-04/07/2008
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Stone, en un momento de la entrevista.
La cantante británica Joss Stone considera «grandioso» el intercambio gratuito de música a través de las redes P2P. «La música es para compartirla», declaró al ser entrevistada por la cadena de televisión argentina TN.
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