La carne mechada sin marca que Magrudis ocultó que fabricaba para Comercial Martínez León da positivo en Listeria
Una parte de los productos de esta empresa fueron inmovilizados este viernes, ocho días después de que se declarase la alerta sanitaria por el producto de La Mechá.
FACUA.org
España-24/08/2019
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Los análisis preliminares realizados a las muestras de carne mechada de Magrudis comercializadas como marca blanca por Comercial Martínez León han dado positivo en Listeria.
La carne que quedaba en la sede de la empresa fue inmovilizada por técnicos del