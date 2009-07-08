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La CE acusa a las farmacéuticas de retrasar la comercialización de genéricos

Bruselas investiga a la empresa francesa Les Laboratoires Servier por cerrar acuerdos ilegales con fabricantes de genéricos.

FACUA.org
Europa-08/07/2009
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La Comisión Europea ha acusado este miércoles a las empresas farmacéuticas de utilizar diversos métodos para retrasar o incluso bloquear la comercialización de medicamentos genéricos con el objetivo de mantener un alto nivel de ingresos.

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