La CE acusa a las farmacéuticas de retrasar la comercialización de genéricos
Bruselas investiga a la empresa francesa Les Laboratoires Servier por cerrar acuerdos ilegales con fabricantes de genéricos.
FACUA.org
Europa-08/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha acusado este miércoles a las empresas farmacéuticas de utilizar diversos métodos para retrasar o incluso bloquear la comercialización de medicamentos genéricos con el objetivo de mantener un alto nivel de ingresos.
Estas pr&