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La CE apuesta por desmembrar los grandes grupos de telecomunicaciones para fomentar la competencia

Será una de las principales reformas que el Ejecutivo comunitario presentará el 13 de noviembre.

FACUA.org
Europa-14/10/2007
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La Comisión Europea quiere dar poderes a los reguladores nacionales para que puedan desmembrar los grandes grupos de telecomunicaciones y separar el departamento de servicios y el de gestión de redes con el objetivo de fomentar la competencia. Bruselas propondrá además

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