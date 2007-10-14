La CE apuesta por desmembrar los grandes grupos de telecomunicaciones para fomentar la competencia
Será una de las principales reformas que el Ejecutivo comunitario presentará el 13 de noviembre.
FACUA.org
Europa-14/10/2007
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La Comisión Europea quiere dar poderes a los reguladores nacionales para que puedan desmembrar los grandes grupos de telecomunicaciones y separar el departamento de servicios y el de gestión de redes con el objetivo de fomentar la competencia. Bruselas propondrá además