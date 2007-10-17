La CE declara ilegales las tarifas impuestas por los grandes bancos de Francia a las tarjetas de pago
Señala que son excesivas, perjudican al consumidor y violan las reglas del Tratado de la UE porque suponen prácticas que restringen la competencia.
FACUA.org
Europa-17/10/2007
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La Comisión Europea determinó hoy que las tarifas obligatorias queaplican los bancos de Francia en las tarjetas pago a través de las normas que fija la Agrupación de Tarjetas Bancarias (CB, en francés) son excesivas, perjudican al consumidor y violan las reglas