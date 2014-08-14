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La CE expedienta a España y 23 países por no informar de su adaptación a la norma de eficiencia energética

Bruselas no ha evaluado si la transposición ha sido correcta o no, solamente el cumplimiento de los plazos legales de notificación.

Europa Press
Europa-14/08/2014
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La Comisión Europea ha abierto expediente contra España y otros 23 países por no notificarle la transposición de la normativa europea (adaptación a la normativa nacional) sobre eficiencia energética a tiempo, que expiró el 5 de junio, según

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