La CE investiga posibles ayudas públicas ilegales a Ryanair en el aeropuerto francés de Pau
La investigación se abre después de que las autoridades francesas notificaran estas subvenciones a Bruselas.
FACUA.org
Europa-29/11/2007
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La Comisión Europea abrió ayer una investigación formal para determinar si son legales o no las ayudas concedidas por la Cámara de Comercio e Industria de Pau-Béarn (sur de Francia) a la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair y a su filial Airport Mark