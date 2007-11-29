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La CE investiga posibles ayudas públicas ilegales a Ryanair en el aeropuerto francés de Pau

La investigación se abre después de que las autoridades francesas notificaran estas subvenciones a Bruselas.

FACUA.org
Europa-29/11/2007
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La Comisión Europea abrió ayer una investigación formal para determinar si son legales o no las ayudas concedidas por la Cámara de Comercio e Industria de Pau-Béarn (sur de Francia) a la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair y a su filial Airport Mark

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