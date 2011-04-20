La CE pide a España y a Alemania que mejoren la vigilancia de la seguridad de sus aerolíneas
Ambos países "están siendo vigilados de cerca", ha dicho la portavoz de Transportes europea.
FACUA.org
Europa-20/04/2011
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La Comisión Europea ha pedido este martes a España y a Alemania que mejoren la vigilancia de la seguridad de sus aerolíneas nacionales. El Ejecutivo comunitario ha informado de que se han detectado «altos niveles de incumplimiento» en las inspecciones en rampa realiz