Más noticiasEl organismo nunca recomienda una u otra compañía

La CMT advierte de posibles prácticas comerciales fraudulentas en su nombre

En ellas, un operador se hace pasar por personal del organismo regulador para conseguir que el cliente se cambie de compañía de banda ancha.

FACUA.org
España-09/07/2013
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha advertido este lunes a través de su blog de unas supuestas técnicas comerciales fraudulentas en las que un operador se hace pasar por personal del organismo regulador para conseguir que el cliente se cambie de compa&ntild

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