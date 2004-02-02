La CMT sancionó a Vodafone en 2001 con 4,2 millones de euros por aplicar en el mercado mayorista el redondeo ilegal denunciado por FACUA
El organismo del Ministerio de Ciencia y Tecnología todavía no ha resuelto la denuncia de FACUA contra los operadores, pero hace tres años advirtió que el redondeo al alza en las llamadas de menos de un minuto en el mercado mayorista es ilegal y afecta "a los precios de las llamadas de fijo a móvil, cuestión ésta de clara repercusión social".
FACUA.org
España-02/02/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha accedido a nuevos e importantes datos sobre el polémico redondeo del primer minuto en las llamadas realizadas desde y hacia móviles, objeto de sendas denuncias presentadas por la entidad en noviembre y diciembre del a&