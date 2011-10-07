Más noticias

La CNC inspecciona las sedes de las patronales de las distribuidoras de gas Sedigas y Aoglp

Existe la sospecha de que en su seno se hayan realizado posibles prácticas anticompetitivas para alinear la actuación de sus asociadas en los mercados de distribución de gas canalizado, cuyo precio está regulado.

FACUA.org
España-07/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) realizó este jueves inspecciones en las dependencias de la Asociación Española del Gas (Sedigas) y de la Asociación de Operadores de Gas Licuado del Petróleo (Aogpl) en busca de posibles prácticas antic

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos