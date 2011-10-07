La CNC inspecciona las sedes de las patronales de las distribuidoras de gas Sedigas y Aoglp
Existe la sospecha de que en su seno se hayan realizado posibles prácticas anticompetitivas para alinear la actuación de sus asociadas en los mercados de distribución de gas canalizado, cuyo precio está regulado.
FACUA.org
España-07/10/2011
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) realizó este jueves inspecciones en las dependencias de la Asociación Española del Gas (Sedigas) y de la Asociación de Operadores de Gas Licuado del Petróleo (Aogpl) en busca de posibles prácticas antic