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La CNC sanciona a cuatro empresas del sector de gestión de residuos sanitarios

La multa asciende a 7.045.000 euros por el reparto del mercado de los clientes de la sanidad pública.

FACUA.org
España-20/01/2010
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 7.045.000 euros a cuatro empresas del sector de gestión de residuos sanitarios, Consenur, Cespa, Interlun y Sistemas Integrales Sanitarios, por el reparto del mercado de los clientes de la sanidad pública,

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