La CNC sanciona con un total de 322.500 euros a las sectoriales Propollo, Inprovo y Ceopan Asturias
Por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incrementos de precios en sus respectivos sectores.
FACUA.org
España-01/10/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 322.500 euros a las organizaciones interprofesionales de la avicultura (Propollo) y del huevo (Inprovo), así como a la patronal de panaderías asturiana (Ceopan Asturias) por realizar recomendaciones co