La CNE abre expediente informativo para investigar el alcance de las irregularidades denunciadas por FACUA
Pequeñas distribuidoras eléctricas han trasladado a cientos de miles de clientes a compañías del mercado libre. Las que aplican la tarifa fijada por el Gobierno se han negado a acoger a los usuarios que intentaron evitarlo.
FACUA.org
España-06/07/2009
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto un expediente informativo para analizar el alcance de las irregularidades en el sector eléctrico que viene denunciando FACUA-Consumidores en Acción desde comienzos de junio.
Se trata del traspaso de cientos de