La CNMC abre expediente a Atresmedia y Mediaset por incumplir la legislación de contenidos y publicidad
El Canal Neox emitió 'Dos hombres y medio' en horario de protección reforzada y no calificó correctamente por edades la película 'American Playboy'; Telecinco emitió publicidad encubierta en 'Sálvame'.
FACUA.org
España-07/12/2015
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Competencia ha incoado dos expedientes sancionadores a Atresmedia por incumplimientos en su canal Neox y uno a Mediaset por publicidad encubierta en Telecinco. | Imagen: flickr.com/zoonabar (CC BY-SA 2.0)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto dos expedientes sancionadores a Atresmedia y uno a Mediaset por incumplir la legislación de contenidos y publicidad. En concreto, los expedientes abiertos a Atresmedia resonden a problemas con la calificaci&oacu