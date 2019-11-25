La CNMC abre expediente a Correos por abuso de posición de dominio en el servicio tradicional de carta
Habría realizado elevados descuentos a grandes clientes para fidelizarlos, perjudicando así al mercado minorista.
FACUA.org
España-25/11/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA (Correos) al observar indicios racionales de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamie