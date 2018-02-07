La CNMC abre expediente sancionador a Mediaset por publicidad encubierta en 'Sálvame'
Durante su emisión el pasado 8 de noviembre presentaron una revista con finalidad publicitaria y promocional, con incitación directa a la compra de la misma tanto visual como verbalmente.
FACUA.org
España-07/02/2018
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Imagen promocional del programa. | Imagen: Mediaset.
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Mediaset SA por una posible vulneración del artículo 18.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que prohíbe «la comunicación comercial