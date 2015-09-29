La CNMC abre expediente sancionador a Mediaset y multa a Atresmedia con 66.000 euros
Competencia considera que el grupo italiano vulneró la franja horaria para menores, mientras que el español superó los límites de tiempo para la emisión de publicidad.
FACUA.org
España-29/09/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Mediaset y ha multado con 66.221 euros a Atresmedia por problemas en los contenidos de sus emisiones con respecto a la franja horaria por edad y a los límites de tiempo para la emisi&oac