La CNMC abre expediente sancionador al Colegio Oficial y Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos
Competencia señala que al menos, desde 2013 hasta 2017, dificultaron la prestación de servicios a las clínicas de odontología de marca comercial y las excluyeron del mercado.
FACUA.org
España-14/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de Esp