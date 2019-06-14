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La CNMC abre expediente sancionador al Colegio Oficial y Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos

Competencia señala que al menos, desde 2013 hasta 2017, dificultaron la prestación de servicios a las clínicas de odontología de marca comercial y las excluyeron del mercado.

FACUA.org
España-14/06/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de Esp

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