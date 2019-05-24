La CNMC abre expedientes sancionadores a Atresmedia y Mediaset por infracciones en materia de publicidad
La primera, por superar el tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios y de televenta en su canal Neox, mientras que Mediaset por incumplimiento de lo establecido para el emplazamiento de producto.
Europa Press
España-24/05/2019
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Atresmedia por superar el tiempo de emisión dedicado a mensajes publicitarios y de televenta, y ha incoado otros dos expedientes sancionadores a Mediaset por emplazamiento de produc