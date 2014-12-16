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La CNMC amplía el expediente sancionador abierto en el mercado español de las construcciones modulares

Competencia incluye a ACS en el proceso, entre otras, por un posible acuerdo para el reparto de adjudicaciones.

FACUA.org
España-16/12/2014
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La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha ampliado la incoación del expediente sancionador abierto en el mercado español de las construcciones modulares. Tras las inspecciones e investigaciones posteriores realizadas en septiembre de 2013, la instituci&oacu

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